Саакашвили призвал Европу ввести санкции против Украины

Европе нужно ввести санкции в отношении президента Украины Петра Порошенко и ряда других политических деятелей, заявил экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на пресс-конференции.

Живущий в Нидерландах Саакашвили рассказал, что тесно сотрудничает с Европарламентом и европейскими политиками, пытаясь убедить их ввести санкции в отношении представителей действующей власти на Украине, передает ТАСС.

«Их активы в Европе должны быть заморожены, потому что речь идет об украденных у украинского народа средствах», – сказал он. При этом Саакашвили считает необходимым сохранить безвизовый режим между Украиной и Европой, так как «население страны уже и так достаточно настрадалось».

Кроме того, Саакашвили полагает, что нынешние власти могут сфальсифицировать результаты голосования в 2019 году, потому что если Порошенко проиграет, «ему будет некуда деваться». «Он не сможет бежать в Россию. А я сделаю все возможное, чтобы никто его не ждал в Европе. А если и ждали, то прокуроры, следователи и полиция», – сказал он.

Также он не исключил, что вскоре может вернуться на Украину, у него есть «амбиции оказать помощь украинской демократии в борьбе с коррупцией».

О планах вернуться на Украину Саакашвили заявлял в апреле. При этом государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.