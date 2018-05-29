Пассажира «Победы» сняли с рейса за плохую шутку

Пассажир авиакомпании «Победа» во время посадки на самолет в Ростове заявил, что у него в сумке бомба, после чего был снят с рейса, сообщил представитель перевозчика.

Один из пассажиров во время посадки на рейс DP853 в аэропорту Ростова сообщил бортпроводнику, что в его сумке находится бомба, передает РИА «Новости».

Как отметили в авиакомпании, пассажир был «незамедлительно отстранен от перелета под контролем сотрудников полиции».

После этого сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели досмотр воздушного судна, не обнаружив на его борту взрывного устройства.

В авиакомпании подчеркнули, что «необдуманное и безалаберное заявление стало причиной задержки вылета рейса в Тбилиси на 35 минут, также ожидается задержка обратного рейса в Ростов DP854».

С нарушителя порядка будут взысканы все вынужденные убытки компании из-за задержки рейсов.

Напомним, в феврале полиция Таиланда за неудачную шутку о бомбе сняла с рейса из Бангкока в город Чианграй на севере королевства гражданина Германии.