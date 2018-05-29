Названа сумма, которую россияне планируют потратить на летний отдых

Россияне планируют потратить на летний отдых в этом году примерно 44,2 тыс. рублей на одного члена семьи, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Предполагаемые траты на выездной отдых год от года продолжают расти: в 2018 году россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят в среднем 44 205 рублей (из расчета на одного члена семьи), что на 11% больше, чем в 2017 году», – передает РИА «Новости» данные опроса.

По данным социологов, 45% россиян планируют оплатить поездку из специально отложенных на эти цели средств, 26% оплатят поездку из текущих финансов, еще 11% потратят на отдых дополнительный заработок.

При этом 24% россиян ждут, что отдохнут в этом сезоне лучше, чем в прошлом, а 9% опасаются обратного.



«Крым третий год подряд лидирует в рейтинге наиболее желанных мест отдыха для россиян: 37% граждан заявляют, что при наличии возможности провели бы лето именно там. Заграница (21%) второй сезон уступает Черноморскому побережью Кавказа (33%)», – говорится в материалах опроса.



При этом 26% опрошенных в качестве преимуществ Крыма назвали красивую природ), 23% чистое море и хорошие пляжи и 19% благоприятный климат (19%). При этом 20% опрошенных говорят о высокой стоимости отдыха в Крыму, еще 7% указывают на близость к Украине и нестабильную политическую обстановку и опасаются за свою безопасность.



Если говорить о реальных планах россиян на предстоящий летний сезон, то 12% обираются этим летом на курорты Черноморского побережья Кавказа а в другие города России поедут 14% респондентов. Еще 9% россиян, согласно данным опроса, планируют отдохнуть этим летом в Крыму.



Заграничные поездки этим летом, по данным ВЦИОМ, планируют 8% россиян.



«Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха: в 2018 году их называют 45% и 34% соответственно», – говорится в материалах опроса.



Выбор в пользу дома как места летнего отпуска чаще других делают жители малых городов (49%) и сел (55%), респонденты с плохим материальным положением (53%), а дачу выбирают преимущественно люди старшего возраста – 42% в группе респондентов от 60 лет.



«Недостаток финансов по-прежнему остается основной причиной отказа от поездок – 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания, отмечают ее в качестве основной», – говорится в опросе.



При этом 18% из тех, кто не будет никуда выезжать этим летом, ссылаются на семейные дела, а 15% – на необходимость работать и отсутствие отпуска.



«В последние годы россияне стали чаще отдыхать внутри страны: доля тех, кто сообщил, что в последние пять лет хотя бы раз провел летний отпуск в другом регионе России, выросла с 35% в 2016 году до 44% в 2018 году», – сообщил ВЦИОМ.



Социологи отмечают, что число не выезжавших в другие регионы за это время сократилось, соответственно, с 64% до 56%.



Выше всего среди разных аспектов внутреннего отдыха россияне оценили природу и климат (4,45 балла из 5 возможных), возможность посетить интересные места, узнать новое (4,25 балла), доступные развлечения и возможность для культурного досуга (3,93 балла).



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004–2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.