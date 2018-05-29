Нарышкин напомнил о правовой оценке бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что мировому сообществу еще предстоит дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Нарышкин заявил в ходе круглого стола, посвященного истории российско-японских отношений, что «моральный вердикт в отношении этого варварского деяния со стороны Соединенных Штатов Америки (...) вполне очевиден», а «должную правовую оценку ему еще предстоит дать», передает РИА «Новости».

В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки – 74 тысяч.

В основном жертвами бомбардировок были мирные жители.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в Кремле переговоры, которые завершились подписанием 11 документов о сотрудничестве между странами в разных сферах.

Также был открыт перекрестный год России и Японии.