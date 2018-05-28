Топилин сказал, кто составляет основную массу бедных в России

Почти 70% россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, – это семьи с детьми, заявил глава Минтруда Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних.

«Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% – это семьи, которые имеют детей», – цитирует Топилина РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что после рождения ребенка «продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья безусловно теряет уровень дохода, появляется новый член семьи».

«Наша задача вместе с вами в течение короткого времени посмотреть и предложить дополнительные меры с тем, чтобы такая ситуация не происходила, по крайней мере, в большинстве случаев», – добавил Топилин.

По его словам недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов должно привести к изменению ситуации.

Ранее сообщалось, что в комитете Госдумы по соцполитике предложили установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% средней зарплаты в России. Напомним, уровень МРОТ в России был с мая увеличен до прожиточного минимума и составил 11 тыс. 163 рублей. Согласно опросу ВЦИОМ, 70% работников не ожидают в связи с этим увеличения зарплаты.

По данным Росстата в 2017 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 200 тыс. человек по сравнению с 2016 годом.