Дудь рассказал, как лучшая российская теннисистка оскорбила мужчин

Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь рассказал о возмущенных мужчинах, которые обиделись на теннисистку Дарью Касаткину.

Спортсменка уточнила, что главное качество в мужчине – чувство юмора, и это очень не понравилось зрителям.

«Эту милую девушку зовут Дарья Касаткина, ей 21 год, и она лучшая русская теннисистка прямо сейчас (даже лучше Шараповой). Пару дней назад ее спросили, какими качествами должен обладать ее мужчина. Она ответила: «Чувство юмора. Это назовут 90 процентов девушек. А что, с унылым куском говна жить, что ли?» В комментариях случилась мобилизация армии оскорбленных и лишенных этого самого чувства юмора, преимущественно мужчин», – заявил Дудь в своем Instagram.

По его мнению, Дарья сказала все правильно.

Интервью было опубликовано на YouTube-канале «Неспортивное поведение», именно так называется передача, героиней которой стала Касаткина.

«А в чем юмор-то? В том, что воспитание позволяет язык расслаблять? Ну, без этого в большой спорт России не попасть. Если спортсмен мужчина даст интервью про тупых потаскух, которые ему не интересны, это тоже такой юмор? Это стыд и позор для спортсмена и любой публичной личности – опускаться на такие низменные слова», – считает spod777sk.

«Хлеба и зрелищ, обеспечивать и юморить. Ничего выдающегося в этом ответе нет», – написал mel26rus.