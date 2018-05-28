Кадыров поручил собрать ДНК жителей Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о проведении коллективной сдачи материала на ДНК для беспрепятственного вывоза из стран Ближнего Востока родившихся там детей россиян.

Кадыров напомнил, что возвращением детей он занимается по поручению руководства страны, и его подчиненные будут делать «всю необходимую черновую работу».

«На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ», – написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Глава Чечни добавил, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби встретился в Ираке со старшим судьей по делам терроризма.

«Достигнута договоренность, что все дела по российским гражданам будут именно у одного судьи. Это значительно облегчит и сократит сроки рассмотрения дел по возвращению российских детей домой», – отметил Кадыров.

Кадыров также сообщил, что девочка по имени Табарик, находившаяся восемь месяцев в приюте Багдада вернулась в Россию, где у нее появилась новая семья.

В феврале иракские власти освободили 25 россиянок с детьми из плена вооруженных формирований «Хашд-аль-Шааби» и поместили их в тюрьму до суда. Ранее Кадыров говорил о 25 женщинах и 79 детях, находящихся в плену в Мосуле.