Стал известен список льгот, которые структуры Дерипаски попросили у правительства

Стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства, в случае их принятия общая выгода En+, «Русала» и «Евросибэнерго» может исчисляться десятками миллиардов рублей в год.

En+ направила предложения 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку и уже 21 мая тот поручил ведомствам сформировать позицию, пишет «Коммерсант».

Основные идеи En+ касаются льгот на энергорынке. Наибольшую экономию в 13-18 млрд рублей, по оценке группы, даст избавление «Русала» от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). При этом сроки таких каникул сроки не указаны, но, по оценке «Русала», это приведет к росту энергоцен в Сибири на 12%.

Также En+ просит освободить «Русал» от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9-3 млрд рублей в год и повысит цены в Сибири на 1–2%. Выгодным также будет переход «Русала» на свободные двусторонние договоры (СДД) с «РусГидро» и «Росэнергоатомом» (РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб. за кВт/ч.

Для ГЭС «Евросибэнерго» в Сибири En+ просит снизить объем регулируемых договоров (РД, закупки для населения) с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности. Данная мера предлагается на второе полугодие вместе с СДД и даст «Евросибэнерго» до 4,2 млрд рублей, «РусГидро» – 1,9 млрд рублей, но вся остальная генерация Сибири потеряет 1,3 млрд рублей.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения. В компании предложили также перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) и увеличить тарифы на передачу для прочих потребителей.

En+ предложила также повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. Для «Иркутскэнерго» предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД, и обнулить ставки водопользования на срок от пяти лет.

Кроме того, En+ оценила влияние санкций на «Русал»: выпуск алюминия в 2018 году может сократиться на 30% от бизнес-плана в базовом сценарии и на 50–70% в «самом негативном», при этом последний вариант чреват закрытием заводов.

Напомним, миллиардер Олег Дерипаска с 25 мая вышел из совета директоров «Русала».

Ранее сообщалось, что олигарх Олег Дерипаска обратился к российскому кабмину с предложением закупить алюминий в государственные резервы в качестве помощи «Русалу» в условиях санкций.