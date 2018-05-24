Дерипаска попросил кабмин закупить алюминий у «Русала»

Олигарх Олег Дерипаска обратился к российскому кабмину с предложением закупить алюминий в государственные резервы в качестве помощи «Русалу» в условиях санкций, сообщил источник в правительстве.

«Дерипаска обратился в правительство с просьбой закупить алюминий в резервы», – цитирует источника ТАСС.

Ранее в четверг сообщалось, что руководство «Русала» подало в отставку. В середине мая совет директоров En+ Group принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски.

Напомним, в апреле, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» обвалились на 46,9%.