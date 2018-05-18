En+ приняла отставку Дерипаски

Совет директоров En+ Group принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски, решение о его выходе из совета директоров компании вступило в силу.

Компания подтвердила обязательство Дерипаски не выставлять свою кандидатуру в совет директоров «Русала» на ближайшем собрании акционеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на En+.

Ранее стало известно, что Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в En+ ниже 50%, однако США, вопреки данному обещанию, отказались снимать санкции с группы компаний.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%. Вашингтон заявил, что снимет санкции с «Русала» при условии, если российский миллиардер Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.