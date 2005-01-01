Топ-менеджмент «Русала» подал в отставку

Руководство «Русала» подало в отставку, сообщает компания.

Сообщение об отставке топ-менеджмента было распространено на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.

С 23 мая свой пост покидает гендиректор Александр Бурико. Его обязанности будет исполнять 52-летний Евгений Никитин.

С 28 мая из совета директоров выходят Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, а также Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

В сообщении компании говорится, что они «не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время», передает РИА «Новости».

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%. Вашингтон заявил, что снимет санкции с «Русала» при условии, если российский миллиардер Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. 18 мая En+ приняла отставку Дерипаски.