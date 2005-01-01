Дерипаска покинул совет директоров «Русала»

Миллиардер Олег Дерипаска с 25 мая выходит из совета директоров «Русала», сообщает компания.

Он покинул совет директоров в качестве неисполнительного директора. Сообщение об этом было распространено на Гонконгской фондовой бирже, передает ТАСС.

Дерипаска подал в отставку, чтобы поддержать «усилия, которые делаются группой для защиты интересов компании и ее акционеров» после введения США санкций.

Источники Reuters сообщали, что Дерипаска рассматривает возможность продажи части своих акций в группе компаний En+, чтобы снизить свой пакет ниже контрольного и добиться исключения компании из санкционного списка США Сейчас у миллиардера 66% En+, передает РИА «Новости».

Один из источников заявил, что Дерипаска хотел бы сохранить контроль над компаниями, но счел продажу неизбежной для выживания бизнеса.

Напомним, топ-менеджмент «Русала» подал в отставку.