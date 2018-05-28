Китай решил развивать сотрудничество с Ираном вопреки санкциям США

Отказ США от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) окажет влияние на экономическое сотрудничество Китая с Ираном, однако Пекин и Тегеран будут и дальше продвигать взаимовыгодное сотрудничество, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Ханьнуэй.

Он признал, что выход Вашингтона из ядерной сделки создаст серьезные помехи совместным проектам Ирана и Китая в сфере экономики, передает ТАСС.

При этом, помощник министра выразил надежду, что вопрос по иранской ядерной программе будет разрешен общими усилиями, отметив тесные контакты по данному вопросу между Москвой, Пекином и другими участниками.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. После этого госсекретарь США выдвинул ультиматум народу Ирана, потребовав сменить руководство страны.

Иран, в свою очередь, выдвинул требования к Европе по дальнейшему соблюдению ядерной сделке. После этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала все страны нормализовать торговлю с Ираном.