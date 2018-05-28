Подведены итоги президентских выборов в Колумбии

По итогам обработки голосов с 99,19% участков, ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для победы в первом туре президентских выборов в Колумбии; во второй тур вышел кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке и экс-мэр столицы Колумбии Густаво Петро.

По данным Национального управления по записи актов гражданского состояния, за Дуке проголосовали 39,11% избирателей. Его основного соперника, представляющего левую коалицию «Президент Петро», которая объединяет движение «Прогрессисты» и Альтернативное индейское и общественное движение, поддержали 25,1% избирателей, передает ТАСС.

Третье место с результатом 23,77% голосов в первом туре занял Серхио Фахардо, выдвигающийся от коалиции «Колумбия».

Согласно колумбийскому законодательству, для победы по итогам первого тура кандидату необходимо набрать более половины голосов. Проведение второго тура, в котором примут участие два наиболее успешных претендента, запланировано на 17 июня.

Накануне выборов президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о достижении договоренности с североатлантическим альянсом, согласно которой Колумбия станет единственным «глобальным партнером» НАТО в Латинской Америке.

По мнению наблюдателей, от нового президента Колумбии может зависеть судьба мирного соглашения, которое власти республики заключили с повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК).

Так, лидер партии «Демократический центр», от которой Дуке пошел на выборы, экс-президент страны Альваро Урибе считается ярым противником мирных соглашений с РВСК. Однако после того, как стали известны предварительные итоги голосования, Дуке заявил, что не намерен разрывать достигнутые с повстанцами мирные соглашения, передает РИА «Новости».