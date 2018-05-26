Колумбия решила стать «глобальным партнером» НАТО

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о достижении договоренности с североатлантическим альянсом, согласно которой Колумбия станет единственным «глобальным партнером» НАТО в Латинской Америке.

По его словам, подписание соответствующих документов запланировано на будущую неделю, передает ТАСС.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти Колумбии и США в совместной попытке совершения военного переворота в Боливарианской республике.

В ноябре прошлого года Мадуро раскритиковал президента соседней Колумбии Хуана Мануэля Сантоса за запрет на поставки медикаментов в Венесуэлу, посоветовав ему глотать свой кокаин.