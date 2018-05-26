Атмосферное давление установило рекорд в Москве

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ уровень атмосферного давления поднялся до рекордных 1016,2 Гпа (762,2 мм ртутного столба).

Это обновило максимум дня по атмосферному давлению, сообщает сайт «Метеоновости».

В воскресенье, по прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве снизится, однако останется достаточно высоким – 758 мм ртутного столба, передает «Интерфакс».

Напомним, во вторник атмосферное давление в столице поднялось до 757,5 миллиметров ртутного столба.

До этого, в понедельник, на станции ВДНХ атмосферное давление составило 1009 гПа (или 756,8 мм.рт.ст), побив рекорд 1979 года, составлявший 1008,9 гПа.