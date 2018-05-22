Атмосферное давление в Москве второй день бьет рекорды

Атмосферное давление в Москве вновь побило рекорд, поднявшись до 757,5 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Рекорд был зафиксирован в 6 часов утра на метеостанции ВДНХ, давление поднялось с 756,8 мм ртутного столба до 757,5 мм рт. ст. Однако о резких перепадах я бы говорить не стала, так что на самочувствие людей давление повлиять не должно», – передает ТАСС слова Макаровой

Напомним, в понедельник в 10.00 на станции ВДНХ атмосферное давление составило 1009 гПа (или 756,8 мм.рт.ст), побив рекорд 1979 года, составлявший 1008,9 гПа.