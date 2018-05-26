В Госдуме высмеяли попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

Попытка Роскомнадзора отключить доступ к мессенджеру Telegram не вызвало ничего, кроме смеха и улыбок, заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

«Технологии не имеют границ, в этом и сложность их регулирования. Мы уже попытались отключить Telegram – и что из этого получилось? Кроме смеха и улыбки, [ничего] ни у кого это не вызвало, добавили еще подписчиков [основателю Telegram Павлу] Дурову», – приводит его слова «Интерфакс».

«Замечательная была идея, но абсолютно бестолковая с точки зрения исполнения», – добавил он.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram. Он сообщил, что Роскомнадзор ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.