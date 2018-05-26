Путин указал на угрозу распада входящих в ЕС государств

Президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума поделился своими опасениями по поводу того, что в рамках ЕС у многих государств может возникать мысль о том, что нет разницы, находиться ли внутри объединенной Европы в составе какого-то государства или отдельно.

«На мой взгляд, это размывание имеющейся границы, суверенитета существующего государства; здесь есть и скрытые угрозы», – подчеркнул президент России, слова которого передает ТАСС.

Путин отметил, что, согласно уставу ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, но, «вместе с тем, мы придерживаемся концепции сохранения суверенных государств» и устоявшихся границ.

«И вот такой процесс, который мы сейчас наблюдаем во многих странах Европы, вызывает у нас определенную тревогу», – сказал российский лидер, комментируя ситуацию в Каталонии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о борьбе за независимость Каталонии, референдумах об автономии сразу в нескольких областях Италии, а также об успехе сторонников отделения Корсики от Франции.