Путин назвал целью политики России благополучие человека

Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о намерении России строить свою политику вокруг интересов и благополучия человека.

«Мы намерены строить нашу политику вокруг человека, его благополучия, интересов и запросов. Убежден – только та страна может быть сильной и успешной, где люди могут в полной мере реализовать все свои способности. Для этого нам предстоит продолжить модернизацию экономики и созданию новых рабочих мест, обеспечить рост доходов граждан, сделать отечественное здравоохранение и образование одним из лучших в мире», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Путин в ходе ПМЭФ заявил, что российские власти после внесения некоторых изменений в налоговые условия зафиксируют их на следующие шесть лет.