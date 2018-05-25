Путин заявил о фиксации нового налогового режима на шесть лет

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти после внесения некоторых изменений в налоговые условия зафиксируют их на следующие шесть лет.

«Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим, но после того как мы это сделаем, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет», – сказал Путин на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что бизнес может быть уверен в будущем соблюдении налоговых условий.

«Мы будем снижать административные барьеры и административное давление на бизнес. Еще есть над чем поработать, собственно говоря, это не только наша проблема – во многих странах мира, я знаю, бизнес сталкивается с этим», – подчеркнул президент.



Также он заявил, что Россия продолжит предоставлять льготы и оказывать финансовую поддержку значимым проектам.



«Ну и наконец, прямая финансовая поддержка и льготирование тех проектов, которые мы считаем национально значимыми. Вот это все будет осуществляться», – подчеркнул президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как российские власти будут менять налоговую систему в стране.