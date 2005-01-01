Путин рассказал о «беременности» мировой экономики

Президент Владимир Путин во время бизнес-диалога «Россия-Франция» на Петербургском международном экономическом форуме объяснил, что «беременность» мировой экономики цифровизацией – нормальное явление.

«Господин Шохин (глава Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шохин – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние», – приводит его слова ТАСС.

Шохин поддержал шутливый тон главы государства, заметив, что первым о «болезни» Путина сообщал бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Теперь понятно, почему его нет в правительстве», – сказал глава РСПП.

Напомним, Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк.

На ПМЭФ Путин заметил, что Шувалов «не далеко ушел» и будет работать с правительством, управляя банком развития, и будет востребован.

Газета ВЗГЯД ранее сообщала, что Россия получила правительство «цифровой революции».