Голодец сказала, когда можно ждать прорывных результатов от российского футбола

Прорывных результатов в российском футболе можно ожидать через 4-5 лет, сказала вице-премьер Ольга Голодец на ПМЭФ.

«Давно у нас не было прорывных результатов в футболе, но, мне кажется, мы должны к этому прийти», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.

По ее словам, реальный срок, когда российский футбол сможет показать прорывные результаты, «это года четыре, может быть, лет пять».

Голодец заявила также, что легионеров можно приглашать, только если они дают серьезную прибавку к мастерству всей команды.



«Конечно, нужны игроки, в том числе иностранные, но это должны быть такие вкрапления, которые меняют стиль игры, которые дают серьезную прибавку к мастерству всей команды. Но наша задача - это растить свои школы, растить своих футболистов, волейболистов, пловцов, легкоатлетов, художественных гимнасток», – сказала она.



По словам вице-премьера, ограничения на количество легионеров существуют параллельно с вопросом об их обоснованности и вопросом выбора.

«Всегда ли приглашается звезда, всегда ли приглашается та звезда, которая способна вывести команду и игру команды на новый качественный уровень? Приглашенный игрок, он может привнести что-то такое, что изменит качество данного вида спорта, только на такие вещи можно тратиться», – считает Голодец, курирующая в правительстве вопросы культуры и спорта.



Тем временем министр спорта Павел Колобков считает, что российским футболистам перед проведением матчей домашнего чемпионата мира по футболу нужно не только активно тренироваться, но и поберечь себя.



«Надо, кончено, с одной стороны, тренироваться в полном объеме, с другой стороны – себя немного поберечь», – сказал Колобков.



При этом он отметил, что не считает ситуацию с участившимися травмами футболистов экстраординарной. «К сожалению, спорт давно перестал быть физкультурой, все-таки это риск», – признал он.

Напомним, ранее в пятницу глава Минспорта Павел Колобков заявил, что Россия в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года полностью выполнила требования ФИФА.