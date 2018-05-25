Колобков рассказал о степени готовности России к ЧМ-2018

Россия в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года полностью выполнила требования ФИФА, заявил глава Минспорта Павел Колобков.

«Мы свои обязательства перед ФИФА выполнили», – передает РИА «Новости» слова министра.

Он отметил, что в настоящее время все спортивные арены России, задействованные при проведении ЧМ-2018 полностью готовы к его проведению.

«Все стадионы соответствуют требованиям», – сказал Колобков.



Напомним, в четверг Кремль пообещал лучший чемпионат мира по футболу на Земле.