Пугачева опубликовала ретрофото в честь дня рождения дочери

Алла Пугачева поздравила свою дочь Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав совместное ретрофото.

«Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку, и женщину поздравляю с Днем рождения! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая дочь. Счастья тебе!», – написала Пугачева в Instagram.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 24 Май 2018 в 11:32 PDT

Певице исполнилось 47 лет. Вместе с Пугачевой ее поздравил Филипп Киркоров, который назвал ее сестрой.

«Любимая Кристина, с днем рождения! Очень тебя люблю! Всегда рядом! Счастья тебе и только улыбок и только чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости, радости и только радости!! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой Аллочке, твой братишка Филя», – написал Киркоров на своей странице в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Май 2018 в 3:18 PDT

Максим Галкин показал, как певица учила его танцевать 12 лет назад:

«Дорогая Кристина! С днём рождения, красавица, умница, актриса, певица, друг! Вот отыскал запись 2006 года – за двенадцать лет ты не изменилась, а стала только краше. Будь счастлива! Твой преданный ученик по танцам. Максим», – поздравил ее Галкин в Instagram.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Май 2018 в 2:37 PDT

ранее Алла Пугачева разместила в Instagram фото своей 46-летней дочери Кристины Орбакайте в откровенном наряде.