Пугачева опубликовала неприличное фото дочери

Алла Пугачева разместила в Instagram фото своей 46-летней дочери Кристины Орбакайте в откровенном наряде.

Российская певица разместила фото своей дочери, где та лежит на кровати в колготках в черную сетку.

Это не первое провокационное фото Кристины Орбакайте. Ранее пользователи Instagram раскритиковали ее за фото в гримерной, где она сфотографировалась в колготках в сетку и поздравила подписчиков с Новым годом.

На певицу обрушился шквал критики:

«Такие провокации – это не для вас. Мы вас любим другой», «Откровенно... даже слишком. Уже внуки скоро будут, зачем раздеваться перед публикой?», «Что за вид? От Вас не ожидала – взрослые дети, скоро внуки, на Вас смотрят другие, молодые женщины, и равняются, а чему это фото может их научить? И к чему это унижение, Вам разве нужен эпатаж? Вы и так хороши!».

Однако вскоре все негативные комментарии были удалены.