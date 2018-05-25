Эксперты проверили платформу ЕР по проведению предварительного голосования

Независимые эксперты заявили о прозрачности и надежности электронной системы предварительного голосования (ПГ) «Единой России», которое пройдет с 28 мая по 1 июня, рассказал первый замруководителя ЦИК партии Максим Жаворонков.

По словам Жаворонкова, в этом году впервые в России будет проведено онлайн-голосование избирателей, а опыт его проведения будет передан в Центризбирком, говорится в сообщении пресс-службы ЕР, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«На прошедшей конференции «Единой России» был взят курс на цифровизацию Партии. Электронное голосование как раз является примером реализации этого курса. Мы в первую очередь заинтересованы с защищенности и невозможности подтасовки или двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок, верификации и голосования. Также пригласили независимых экспертов, которые оценили уровень защищенности и прозрачности нашей платформы», – рассказал Жаворонков.

Он отметил защищенность от фальсификаций не только интерфейса голосования для выборщиков, но и системы хранения данных.

«Информация об участниках голосования хранятся в информационной системе «Вся Россия», аттестованной на соответствие второму уровню защищенности персональных данных. Данные, которые передаются в нее через интернет, защищены шифрованием для предотвращения перехвата трафика и атак», – сказал он.

Член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин обратил внимание на то, что алгоритм электронного ПГ исключает возможность недобросовестного использования голосов избирателей.

«Для этого предусмотрены и очное предоставление персональных данных и согласия на их обработку, и передача данных о результатах электронного голосования до открытия участков во избежание двойного голосования, и другие меры. Это сделает доверие к процессу выборов максимальным», – отметил Лопатин.

Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что электронное ПГ является шагом как на пути к открытости.

«Поэтому нам было важно посмотреть на систему электронного голосования «Единой России» и оценить ее надежность. Партия предприняла все необходимые меры, чтобы защитить голосование от любых фальсификаций и нарушений. Очень важно не сворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всех уровнях управления в Партии», – сказал он.

Напомним, что проголосовать за того или иного кандидата-участника ПГ можно будет 3 июня, придя на счетный участок, либо с 28 мая по 1 июня режиме онлайн через личный кабинет на сайте «Электронное предварительное голосование».