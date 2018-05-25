Члены правительства будут лично отвечать за реализацию реформ

Министры и вице-премьеры в новом правительстве будут нести персональную ответственность за реализацию реформ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.

«Действительно, будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты этих реформ, будут определены объемы ресурсного обеспечения этих реформ, будут определены конкретные этапы и точки реализации этих реформ», – передает РИА «Новости» слова Силуанова.

Он отметил, что информация об этом будет доступна всем.

«Это будет публично, с этим можно будет абсолютно свободно знакомиться и делать выводы, как работает та или иная задача, как работает то или иное ведомство, где мы отстаем, где мы идем вперед», – сказал Силуанов.

Напомним, в среду ВЦИОМ составил рейтинг известности вице-премьеров нового правительства.