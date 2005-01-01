Составлен рейтинг известности вице-премьеров нового правительства

Вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко является лидером рейтинга известности вице-премьеров нового правительства, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Наиболее известными среди объявленных заместителей председателя правительства являются Виталий Мутко (как показал опрос, о нем слышали 73% россиян), Татьяна Голикова (67%), первый вице-премьер Антон Силуанов (56%), Дмитрий Козак (56%). Последние строчки рейтинга занимают никогда ранее не входившие в число вице-премьеров Максим Акимов (22%), Юрий Борисов (22%), Константин Чуйченко (14%)», – передает РИА «Новости» данные опроса.

По данным социологов, россияне скорее положительно относятся к вице-премьерам. При этом баланс негативных оценок Мутко составляет 29% против 17% положительных.

Ниже всего доля положительных ответов по вопросу об отношении россиян к к Константину Чуйченко – 3%.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-13 мая среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.