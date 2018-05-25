Шредер назвал причины сопротивления «Северному потоку – 2»

Сопротивление проекту газопровода «Северный поток – 2» связано с экономическими интересами конкурентов, в том числе США, заявил бывший канцлер Германии, глава совета директоров компании Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме.

Шредер отметил, что США пытаются ставить палки в колеса этому проекту, не проявляют солидарность с Европейским союзом и действуют исходя из собственных экономических интересов. «Если посмотреть, как президент [США Дональд Трамп] стремится продвигать санкции, то понятно, что речь идет о том, чтобы продавать американский СПГ на европейском рынке независимо от того, отвечает ли он по своим характеристикам газоперерабатывающим мощностям Европы или нет», – приводит его слова ТАСС.

Экс-канцлер Германии выразил на то, что ЕС сумеет противостоять США и защитить «Северный поток – 2». «США дают нам новые примеры ловкости и маневрирования, но их действия не останутся без ответа», – сказал он.

По словам Шредера, проект газопровода необходим Европе не только с точки зрения энергобезопасности, но и ради создания новых рабочих мест. Шредер напомнил, что на прошлой неделе закончились подготовительные работы для укладки газопровода, и в ближайшее время будут начаты строительные работы.

Напомним, США хотят заблокировать «Северный поток – 2», чтобы продавать СПГ в Европу через Германию. По мнению США, Евросоюз ограничен в возможностях противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа.

Между тем в четверг немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall выразила уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет построен.