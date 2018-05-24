Обозначены главные угрозы оборонной политике США

Комитет по вооруженным силам Сената США представил свою версию ежегодного законопроекта по оборонной политике с финансированием в размере 716 миллиардов долларов. Как и коллеги в Палате представителей, Сенат назвал главными угрозами для США и их союзников Россию и Китай, сообщила газета The New York Times.

Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2019 финансовый год включает меры, нацеленные против двух «стратегических конкурентов» и вводит ограничения по торговле, сообщила The New York Times. Кроме того, Министерству обороны запрещено работать с любыми предприятиями, пользующимися телекоммуникационным оборудованием или прочими услугами китайских компаний Huawei Technologies и ZTE Corp.

Законопроект также ограничивает военное сотрудничество между США и Россией, «выражая убеждение Сената», что политика Штатов должна заключаться в укреплении обороны партнеров в Европе с целью сдерживания российской агрессии. Для этого в Европу планируется направлять армию, которая на время сможет заполнить пробелы в защите союзников от потенциальных угроз со стороны России и Китая.

Принимаемый ежегодно Конгрессом законопроект NDAA является базисом для последующих политических мер, а также для определения дальнейших шагов, начиная от уровня оплаты труда и пособий на модернизацию кораблей и самолетов, а также решений по закупкам.

Напомним, в четверг Палата представителей также предоставила свою версию законопроекта оборонного бюджета, где главными угрозами названы Россия и Китай. На сдерживание «стратегических соперников» в Европе предлагается выделить 6,3 млрд долларов, что позволит увеличить число базирующихся в регионе американских военнослужащих.

Кроме того, новый бюджет не позволяет главе Пентагона одобрить поставку Турции американского оружия до того, как Пентагон подготовит специальный доклад о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Обе версии законопроекта будут суммированы в одну, которую должен будет подписать президент США Дональд Трамп.