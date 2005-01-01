Глава американского государства Дональд Трамп создает напряженность в отношениях с союзниками, а роль президента России Владимира Путина в мире растет, заявило агентство Bloomberg.

Bloomberg напомнило о встречах Путина на ПМЭФ с лидерами Франции, Японии, Германии, Индии – «четырех стран, входящих в 10 государств с мощной экономикой» – и замглавы Китая Ван Цишанем, передает ТАСС.

Хотя санкции против России сохраняются, и президент Франции Эммануэль Макрон их поддерживает, а США усиливают «карательные меры» против Москвы за якобы имевшее место «вмешательство в выборы», выход Трампа из ядерной сделки с Ираном «открыл перед Путиным возможность наладить отношения с Европой», заявило Bloomberg.

По мнению экспертов, в Европе сейчас сложилась «более конструктивная атмосфера» для взаимодействия с Россией.