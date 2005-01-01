Появились сообщения об атаке коалиции США на позиции сирийской армии

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщают информационные агентства.

Сперва об атаке ВВС коалиции в районе нефтестанции Т-2 сообщило ливанское движение «Хезболла», передает РИА «Новости».

Позднее информацию со ссылкой на военный источник подтвердило сирийское национальное агентство SANA.

«Это произошло в момент концентрации террористов ИГ*», – сообщил источник.

Пентагон не подтвердил сообщения об атаке ВВС коалиции на позиции сирийской армии, передает ТАСС.

Коалиция не в первый раз атакует правительственные силы Сирии. Так, после провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.