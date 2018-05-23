На петербуржца завели дело за мат в смс

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга установила, что местный житель оскорблял девушку нецензурными смс-сообщениями.

Мужчина вел переписку с потерпевшей, в ходе которой неоднократно оскорблял ее нецензурными словами, сообщает МР7.

Районная прокуратура возбудила административное дело по ч.1 ст. 5.61 КоАП («оскорбление»). Производство находится на рассмотрении мирового судьи.

Наказание по статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

В 2016 году в Белгородской области произошел схожий случай – местного жителя оштрафовали за оскорбление тещи по смс.