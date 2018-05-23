Украинский журналист получил в Белоруссии срок за шпионаж

Верховный суд Белоруссии приговорил обвиненного в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко к восьми годам лишения свободы, сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим перед началом форума «Минский диалог».

«Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется», – цитирует дипломата Tut.by.

Известно, что с Павлом Шаройко виделась его супруга.

Суд над украинским журналистов начался в феврале, но в верховном суде Белоруссии процесс над Шаройко не комментировали.

Напомним, Павла Шаройко задержали в Белоруссии в октябре 2017 года. В ходе допроса он признался в работе на военную разведку Украины. Его целью якобы оказались военные объекты России в Белоруссии.