Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о стратегическом партнерстве
Путин и Си Цзиньпин утвердили пакет соглашений по сотрудничеству России и Китая
Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заключили новое Совместное заявление о всестороннем партнерстве и стратегическом взаимодействии, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, говорится на сайте Кремля. Документ принят в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и создания ООН.
В рамках встречи стороны также подписали пакет межправительственных и межведомственных соглашений. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.
В ходе переговоров обсуждались дальнейшее развитие стратегического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.
Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.
Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.