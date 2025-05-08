Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о стратегическом партнерстве

Путин и Си Цзиньпин утвердили пакет соглашений по сотрудничеству России и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, говорится на сайте Кремля. Документ принят в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и создания ООН.

В рамках встречи стороны также подписали пакет межправительственных и межведомственных соглашений. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.

В ходе переговоров обсуждались дальнейшее развитие стратегического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.