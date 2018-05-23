Названа доля России на рынке коммерческих космических пусков

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что доля России на рынке коммерческих космических пусков по итогам 2017 года составила 9%.

По данным ежегодного отчета по коммерческим космическим перевозкам, опубликованного на сайте Федерального управления, в 2017 году всеми странами мира было проведено 90 запусков ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

29 из 90 пусков провели США, Россия осуществила 19 пусков. 18 пусков провел Китай, 11 – Европа, 7 – Япония, 5 – Индия, один старт был произведен из Новой Зеландии.

Коммерческих запусков было 33, еще 36 проводились по государственным гражданским программам. 21 запуск оказался военным. Пять из 90 пусков закончились авариями.

Управление отметило рост количества космических запусков в целом ,а также увеличение числа пусков по коммерческим программам. К примеру, в 2016 году было проведено 85 пусков, из которых коммерческими были 22.

Из 33 коммерческих пусков США провели 21 пуск (64 % от общего количества). Европа осуществила восемь пусков (24 %), Россия – три пуска (9%).

США заработали на таких запусках 1,731 млрд долларов, европейский оператор Arianespace выручил 1,092 млрд долларов, 195 млн долларов заработали суммарно российские операторы.

Ранее генедиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров сообщил, сколько пусков планирует осуществить Россия в 2018 году.

До этого сообщалось, что Роскосмос планирует увеличить количество запусков ракет с космодрома Байконур в 2018 году. Кроме того, в этом году планируется увеличить число пусков с Восточного в два раза, а в следующем число пусков может быть доведено до шести-восьми.