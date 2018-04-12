Названо число космических пусков России в 2018 году

Генедиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров сообщил, сколько пусков планирует осуществить Россия в 2018 году.

«В этом году мы планируем увлечение количества запусков – более 30-ти», – сообщил Комаров в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что космический центр имени М.В. Хруничева заключил новый контракт на 11 пусков ракет по программе OneWeb. Комаров отметил, что это одна из самых коммерчески востребованных программ.

Гендиректор Роскосмоса сообщил, что госкорпорация планирует привлечь частных инвесторов к программе МКС, чтобы расходы на станцию окупались. «Может быть, они некоторые функции по эксплуатации, может быть некоторые функции по туризму, проведению научных экспериментов могут взять на себя», – сообщил Комаров.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует увеличить количество запусков ракет с космодрома Байконур в 2018 году. Кроме того, в этом году планируется увеличить число пусков с Восточного в два раза, а в следующем число пусков может быть доведено до шести-восьми.