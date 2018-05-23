Израиль ответил на палестинские беспилотники авиаударами по сектору Газа

Авиация Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает израильская армейская пресс-служба.

Самолеты ВВС Израиля атаковали «подземную террористическую инфраструктуру ХАМАС в северной части сектора Газа». Кроме того, ударам подверглись два «дополнительных военных объекта» ВМС ХАМАС, передает ТАСС.

В качестве причины ударов называется «проникновение во вторник утром нескольких террористов в Израиль и поджог военного поста», а также «попытки направить беспилотные летательные аппараты и воздушные змеи с целью» терактов.

Израиль заявил, что ХАМАС каждый день пытается навредить «инфраструктуре безопасности на израильской территории» и жителям Израиля.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность «за все угрозы, возникающие на территории сектора Газа, как под землей, так и над ней».

Напомним, в ООН заявили, что убийства палестинцев, совершенные военными Израиля, могут расцениваться как преднамеренные, это нарушение Женевской конвенции.