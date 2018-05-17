Нетаньяху дал палестинцам совет по поводу их фантазий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев «забросить фантазии об уничтожении Израиля».

Так Нетаньяху комментировал ситуацию с протестами на границе с сектором Газа, передает RT со ссылкой на Vice.

«Палестинцам пора забросить фантазии об уничтожении Израиля, оставить фантазии о том, что Израиль исчезнет – этого не произойдет», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.