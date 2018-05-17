Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Военные сообщили, что израильские истребители поразили «террористические» цели ХАМАС в северной Газе. Всего сообщается о семи целях, четыре из которых – здания и объекты военной инфраструктуры, еще три – объекты по производству оружия, передает РИА «Новости»

Израиль заявил, что данные удары стали ответом на обстрел города Сдерот из крупнокалиберных пулеметов, а также «нападения со стрельбой», которые происходили в течение суток.