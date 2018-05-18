В ООН назвали преднамеренными убийства палестинцев израильскими военными

Убийства палестинцев, совершенные военными Израиля, могут расцениваться как преднамеренные, это нарушение Женевской конвенции, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн.

«Убийства, которые произошли вследствие незаконного применения силы оккупационной державой, могут также быть расценены как преднамеренные, что является серьезным нарушением четвертой женевской конвенции», – сказал он, выступая на открытии специальной сессии СПЧ ООН, посвященной ситуации в секторе Газа.

Он также сообщил, что с начала протестов 30 марта в ходе демонстраций израильскими военными было убито 87 палестинцев, включая 12 детей, передает РИА «Новости».

«Еще 29 человек, включая троих детей, были убиты при других обстоятельствах. Свыше 12 тыс. человек получили ранения, из них свыше 3,5 тыс. человек пострадали от боевого оружия», – заявил он.

Глава УВКПЧ ООН подчеркнул, что это самое большое количество жертв среди палестинского населения с начала эскалации насилия в регионе в 2014 году.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал палестинцев «забросить фантазии об уничтожении Израиля». Перед этим ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа.