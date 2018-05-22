Президент Эстонии назвала условие для визита в Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила готовность посетить Россию в случае ратификации договора об эстонско-российской границе, об это она заявила в эфире «Радио 4».

«Если наш договор о границе будет ратифицирован, то я, безусловно, буду готова приехать в Москву и поблагодарить за это», – цитирует Кальюлайд РИА «Новости».

Напомним, об этом же Керсти Кальюлайд заявляла в октябре 2017 года. В январе 2017 года МИД Эстонии заявил, что ждет от российской Госдумы реальных шагов по ратификации договоров о границе, вступление в силу пограничных договоров принесет пользу обеим странам.

В 2014 году Россия и Эстония подписали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Проект документ прошел первое чтение в парламенте Эстонии, но после этого в республике сменился состав парламента и ратификационный процесс пришлось начать заново. Осенью 2015 года договор второй раз прошел первое чтение.

Эстонско-российский договор о государственной границе изначально был подписан в 2005 году, но при выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу со ссылками на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и РСФСР, по которому к Эстонии отходил Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области), а также часть Печорского края (ныне Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории вернулись в состав РСФСР.