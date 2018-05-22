Проректор РАНХиГС назвал системной работу по созданию социальных лифтов в России

В прошлом году был запущен проект «Россия - страна возможностей», который объединил несколько социальных лифтов для людей разного возраста, от школьников до взрослых управленцев. И он был успешен, – заявил газете ВЗГЛЯД проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, комментируя создание АНО «Россия – страна возможностей».

«Некоторые скептики говорили, что этот проект предвыборный. Но сам факт указа и создания такой НКО меня лично радует и еще раз подтверждает то, что это не разовый проект, а системная работа по созданию социальных лифтов в нашей стране», – сказал проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, который курирует один из проектов платформы – «Лидеры России».

«Президент также заявил, что будет продолжение проекта «Лидеры России», на который мы в прошлом году получили более 200 тысяч заявок. Многие другие проекты тоже были успешные, особенно, такие как студенческая олимпиада «Я - профессионал», или конкурс «Управляй», «Мой первый бизнес» для школьников». Как видим, они будут продолжаться. Надеюсь, что они станут еще более популярными и успешными», – добавил Комиссаров.

Напомним, во Всероссийском управленческом конкурсе «Лидеры России» в 2017 году участвовало 200 000 управленцев разного уровня в возрасте до 50 лет, 60 участников уже получили назначения в органах власти, а также на ключевые посты в бизнес-структурах.

Одним из результатов конкурса стало создание мощной системы горизонтальных связей, благодаря которой конкурсанты общаются друг с другом, работают в проектных группах по различным направлениям, становятся наставниками для начинающих специалистов, представляют собой живой пример ориентированного на результат проектного подхода, предполагающего открытое межведомственное взаимодействие и системность в управлении знаниями.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился создать автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия – страна возможностей».

Согласно указу главы российского государства, новая организация нужна для «создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан».

Учредителем НКО является Управление делами президента России, а «имущество некоммерческой организации формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством России». Государственную регистрацию новой организации Путин поручил провести в течение месяца.