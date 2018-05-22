Сбербанк назвал очереди в отделениях великой ценностью

Первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев рассказал, что очереди в отделениях их банка являются великой ценностью, так как помогают напрямую работать с клиентами.

«Главная ценность Сбербанка заключается в том, что у банка до сих пор есть связь с клиентом, то есть клиент приходит к нам. Люди жалуются на очереди в Сбербанке, но даже небольшая очередь – это великая ценность, это возможность работы с клиентом», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Полетаева.

Топ-менеджер считает, что Сбербанк уже построил физическую сетку и работает с ней, в то время как крупнейший интернет-ритейлер Amazon лишь пытается внедрить ее.

Полетаев рассказал, что если общение с клиентом строить только через мобильные и интернет-сети, то падает процент продаж. Таким образом, необходимо сочетать онлайн-обслуживание с оффлайном. В качестве примера топ-менеджер привел показатели продаж страховок по кредитам: в онлайне их приобретают около 50% клиентов, а в отделениях банка – до 65%.

По словам Полетаева, уход в онлайн изначально был лишь погоней за «хайпом», однако вскоре в Сбербанке поняли, что это сильно понижает издержки и приносит другой доход и другой клиентский опыт.