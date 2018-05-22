Кононенко объяснил, почему российским журналистам грозит опасность на Украине

Российские журналисты, работающие на Украине подвергаются не иллюзорной опасности, считает блогер Максим Кононенко. Украинские власти могут взять журналиста в заложники, чтобы обменять на Сущенко и Сенцова.

Максим Кононенко высказался по поводу предложения Киева обменять Вышинского на Сенцова, пишет главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале:

Кононенко отметил, что Вышинский один, а украинская сторона хочет обменять его на Олега Сенцова и Романа Сущенко.

«Как быть? Очень просто: нужен еще один заложник. И если кто-то из российских журналистов все еще остается на Украине, он подвергается не иллюзорной опасности».

По мнению Кононенко, это очередное подтверждение того, что главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского киевские власти держат под арестом не за какие-то преступления, а просто в качестве заложника.

«Правда, если изначально в Киеве говорили, что Вышинского хотят обменять на работавшего в России под прикрытием украинского шпиона Романа Сущенко, то теперь речь пошла об обмене журналиста на осужденного за терроризм Олега Сенцова», – цитирует Симоньян блогера.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Киев выдвинул идею обмена задержанного на Украине по обвинению в госизмене журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова.

Напомним, глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан после того, как силовики СБУ ворвались в киевский офис редакции и устроили там обыск. СБУ предъявила Вышинскому обвинение в госизмене. Затем суд в Херсоне арестовал журналиста на два месяца. Россия потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

Сообщалось, что Могорсуд признал законным продление срока ареста украинцу Роману Сущенко, ставшему фигурантом дела о шпионаже.

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер-документалист Олег Сенцов, объявивший голодовку в колонии, помещен в «безопасное место» и содержится один.