Пожар на бывшем полигоне в Удмуртии полностью потушен

Пожар на бывшем полигоне в поселке Пугачево в Удмуртии ликвидирован, сообщила и о. руководителя пресс-службы регионального МЧС Вероника Митрофанова.

«Пожар ликвидирован, группировка выведена», – передает ТАСС слова Митрофановой.

Напомним, в среду, 16 мая в поселке Пугачево (Удмуртия) начался пожар на территории бывшего военного арсенала, фиксировались взрывы.

В район ЧП направили два пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200.

Также сообщалось, что расположенный в 10 километрах от Пугачево детский санаторий эвакуируют из-за пожара.

Позже пресс-секретарь управления МЧС по Удмуртии Вероника Митрофанова сообщила, что в Удмуртии перестали детонировать снаряды на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачево.

Позже, однако, она же сообщила, что взрывы возобновились.