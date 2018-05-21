Геологи выяснили, почему магнитные полюса Земли постепенно меняются местами

Геолог Оливер Бардсли из Кембриджского университета объяснил, почему магнитное поле Земли медленно сдвигается на Запад.

Положение магнитной стрелки на компасе не является постоянным для нашей планеты. Работая со структурой вулканических пород и древних глин, ученые обнаружили, что примерно один раз за полмиллиона или миллион лет северный и южный полюса планеты меняются местами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научную статью Бардсли.

Геолог пишет, что за последние 200 лет удалось зафиксировать падение силы магнитного поля планеты. По словам ученого, сила падает примерно на 10% каждое столетие, а также сдвигается в западную сторону. Он высказал свою теорию относительно движения поля Земли.

Бардсли считает, что магнитное поле сдвигается на Запад из-за гигантских волн, которые возникают в жидкой материи ядра Земли. Движение расплавленного металла в ядре вызывает эффект, который называют волнами Россби. Он хорошо знаком тем, кто мешает в чашке чай или кофе: если жидкость хорошо перемешать по кругу, то начнут появляться определенные всплески. В атмосфере Земли возникают похожие волны. Именно они порождают циклоны и другие явления погоды. Эти волны двигаются на Восток, но переносят энергию не в направлении своего движения, а в противоположную. Из-за этого магнитное поле Земли движется на Запад.

«По своей природе они являются своеобразным антиподом атмосферных колебаний, волн Россби – в противоположность им гребни волн в ядре всегда движутся на Восток. При этом большая часть энергии магнитного поля движется в обратном направлении – на Запад», – говорит Бардсли.

Теории ученого соотносятся с наблюдениями, которые проводились в последние 400 лет. Геолог надеется, что дальнейшие наблюдения за магнитным полем подтвердят или опровергнут новую теорию.

Напомним, что недавно ученые рассказали о смещении орбиты Земли, что может существенно изменить климат и даже повлиять на вымирание живых организмов. Возможная смена магнитных полюсов также может привести к критическим последствиям для всего человечества.