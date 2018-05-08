Ученые рассказали о смещении орбиты Земли

Орбита Земли смещается из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры. Это может повлиять на климат, считают ученые.

Каждые 405 тыс. лет орбита Земли удлиняется из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование американских ученых из Ратгерского университета.

Руководитель исследования Денниса Кента отметила, что подобные процессы глобально влияют на Землю: может произойти смена климата или массовое вымирание живых организмов.

Цикл в 405 тыс. лет был получен учеными после расчета траекторий движений планет. С помощью компьютерной модели они смогли составить прогноз, как планеты Солнечной системы будут влиять на гравитационное поле друг друга. Однако результаты моделирования могут быть действительны только для последних 50 млн лет, уточняют специалисты.

Исследования показали, что отклонение орбиты влияет на расположение магнитных полюсов земли. Для этого ученые взяли анализ отложений из рифтового бассейна Ньюарк в штате Нью-Джерси и пробу осадочных пород в геологической формации Chinle Formation.

«В лаборатории специалисты извлекли образец горной породы возрастом от 253 до 202 миллионов лет. Анализ показал, что в образце содержатся минералы циркона с вкраплениями магнетита. По этому кристаллу можно изучать состояние магнитного поля Земли», – отмечает издание.

Данное открытие поможет более точно датировать события, произошедшие несколько тысяч лет назад и разобраться с процессом исчезновения многих видов животных во время триасово-юрского вымирания.

Напомним, что триасово-юрское вымирание произошло около 199,6 млн лет назад. Этот период является одним из крупнейших вымираний мезозойской эры, которое сильно повлияло на жизнь на Земле.

Порядка половины известных сейчас видов животных, живших на Земле в то время, вымерли.

Ранее специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН обнаружили следы события Келлвассера, которое привело к массовому вымиранию жизни на Земле.