Стало известно о массовой поломке датчиков радиации в Японии

Японские специалисты зафиксировали около 4 тыс. случаев неисправностей радиационных датчиков, установленных в детских садах, школах, жилых районах и других местах на территории региона для измерения уровня ионизирующего излучения в воздухе после аварии на АЭС «Фукусима», сообщает Киодо.

При этом всего на территории региона функционирует 3 тыс. подобных устройств, которые японский Комитет по контролю за ядерной энергетикой при министерстве охраны окружающей среды называет мониторинговыми постами, передает ТАСС.

Как утверждается, основные неисправности были связаны с ошибками в данных о реальном радиационном фоне и разрывами связи с главным центром мониторинга.

Вместе с тем Комитет по контролю за ядерной энергетикой объявил о намерении до конца 2020 года демонтировать 80% датчиков уровня радиации в целях экономии. А через два года правительство Японии собирается прекратить выделять средства для финансирования пострадавших от выброса радиации регионов страны.

Напомним, в прошлом году в глубинных слоях песка и в грунтовых водах на расстоянии десятков километров к югу от АЭС «Фукусима» было обнаружено огромное количество радиоактивного цезия-137 и других радионуклидов, которые постепенно смывает в мировой океан. Несколькими месяцами ранее в радиоактивном лесу возле АЭС «Фукусима-1» возник сильный пожар.

Крупнейшая в мире авария на АЭС произошла в марте 2011 года. В октябре 2017 года суд возложил ответственность за произошедшее на АЭС в Фукусиме на власти Японии.